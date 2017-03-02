В Приморье вместо фермерских амбаров в поле вырос элитный самострой

Собственник земли пытался доказать суду, что чиновники ошиблись в замерах

Владивосток, четверг, 02 марта , РИА Vladnews.

В Приморском крае появилось коттеджное "поле чудес": вместо разрешенных к строительству сельскохозяйственных построек на поле выросли коттеджи. Причём площадь застройки, по сравнению с разрешенной, увеличилась почти в 3 раза, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора края.

В ходе проведения одной из выездных проверок по соблюдению в регионе требований земельного законодательства на землях сельхозназначения, инспекторами Россельхознадзора были обнаружены удивительные метаморфозы, которые могут происходить со строениями сельскохозяйственного назначения.

Так, в ходе осмотра участка в селе Первомайское Михайловского района инспекторы Россельхознадзора вместо фермерских амбаров площадью 176,5 и 80,3 квадратных метра обнаружили капитальные коттеджи с площадями 484 и 208,8 квадратного метра. Превышение запланированной строительной площади составило 433 "квадрата".

В районном суде собственник земельного участка настаивал на своем: инспекторы Россельхознадзора неправильно провели замеры, и превышения площади строительства на 433 квадратных метра не было. Однако суд постановил: нарушение есть, и владелец земли был признан виновным в совершении административного правонарушения, которое повлекло уничтожение плодородного слоя почвы на площади, превышающей запланированную под строительство.