Приморец два месяца уклонялся от административного надзора

Мужчина доставлен в отдел полиции

Владивосток, четверг, 02 марта , РИА Vladnews.

В отношении жителя Артема возбуждено уголовное дело за уклонение от административного надзора, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью.

Как стало известно, житель Артема, 35-летний мужчина, недавно освободился из мест не столь отдаленных. Там он отбывал наказание за преступления имущественного характера. По решению суда его ожидал административный надзор с возложением ряда ограничений: запрет на посещение мест проведения массовых и иных мероприятий, нахождение по месту жительства в вечернее и ночное время. Также приморец должен был ежемесячно "отмечаться" в отделе полиции по месту жительства. Однако, мужчина решил игнорировать требования: на отметку не приходил, постоянную работу не нашел и перебивался случайными заработками. Кроме того, мужчина сменил место жительство, но никого об этом не известил. О его местонахождении ничего не было известно в течение двух месяцев.

Правонарушителя задержали сотрудники патрульно-постовой службы. Мужчину доставили в отдел полиции, где в ходе проверки по оперативным учетам выяснилось, что он уклоняется от административного надзора.

В отделе дознания возбуждено уголовное дело по статье 314.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом ограничений). В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.