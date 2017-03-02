Владивосток вошел в пятерку лучших туристических городов России

В этом году ожидают ещё больше иностранных гостей

Владивосток, четверг, 02 марта , РИА Vladnews.

На пресс-конференции "Восемь дней без визы: Владивосток открывает дверь в Россию для туристов", которая прошла первого марта в пресс-центре информационного агентства "Национальная служба Новостей", сенатор Игорь Фомин сообщил, что Приморский край входит в пятерку лучших регионов России по туристическому обороту. Стоит отметить, что приморская столица уступает Москве и Санкт-Петербургу, однако в этом году с введением электронной визы на территории Дальнего Востока, туристов может стать ещё больше, сообщает РИА VladNews.

"Мы имеем уникальную ситуацию на Дальнем Востоке, именно на этом регионе мы можем опробовать данный механизм. Это могут быть деловые и туристические, гуманитарные визы. Есть особая программа развития Дальнего Востока. Инициатором принятия данного закона является Министерство по развитию Дальнего Востока и, соответственно, Приморский край, на сегодняшний день, занимает пятое место по въездному туристическому потоку, уступая Москве, Санкт-Петербургу. Поэтому апробирование электронных виз будет происходить в регионе с уже сложившимся туристическим потенциалом",- рассказал в ходе пресс-конференции Игорь Фомин.

Как ранее сообщало РИА VladNews, с 1 августа этого года на территории Международного аэропорта Владивосток, а также на территории Морского порта будут введены пункты с приемом электронных виз. Для её оформления иностранному гражданину необходимо за четыре дня до предполагаемой поездки заполнить заявление на сайте Министерства Иностранных Дел РФ, а также приложить страницы заграничного паспорта. При въезде в Россию иностранный гражданин должен предъявить паспорт и уведомление в распечатанном виде на предоставление ему электронной визы.

По мнению сенатора, нововведение должно заинтересовать иностранных гостей. Владивостоку представилась возможность первому опробовать новый закон, однако, по мнению Игоря Фомина, не исключено, что новые правила в дальнейшем будут распространены и на другие регионы РФ.