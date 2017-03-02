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Политика и экономика

Владивосток станет бесплатным для туристов

Но только на 8 дней
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, четверг, 02 марта , РИА Vladnews.

В первый день весны Совет Федерации одобрил закон о введении электронных виз на территории Свободного Порта Владивосток. При этом консульских взносов не будет. Виза абсолютно бесплатна, сообщает РИА VladNews.

На пресс-конференции, которая прошла первого марта в пресс-службе информационного агентства "Национальная Служба Новостей", председатель экспертного совета по туризму при комитете СФ РФ по социальной политике, сенатор Игорь Фомин рассказал о порядке оформления данной визы. Иностранный гражданин, не менее чем за четверо суток до предполагаемого съезда заполняет на специализированном сайте Министерства иностранных дел РФ заявление в электронной форме с приложением копий электронных страниц с заграничным паспортом. Каждому электронному заявлению, при этом, предусматривается сертификационный номер. При въезде турист будет предъявлять паспорт, распечатку на уведомление о выдачи ему электронной визы.

Сенатор также отметил, что процедура бесплатна, что, по его мнению, может привлечь иностранных гостей воспользоваться данным механизмом.

«Китайскому туристу, чтобы просто получить российскую визу, нужно потратить порядка 10 тыс. рублей. Порядка пять тысяч – на приглашение, туристический ваучер. Три тысячи на оформление визы и еще две – на другие процедуры. Это минимальная цена. На бизнес-визы расходы еще больше. Так лучше турист потратит эти 10 тысяч в России, на них будет развиваться инфраструктура», - отметил глава экспертного совета по туризму при комитете Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин на пресс-конференции «Восемь дней без визы: Владивосток открывает дверь в Россию для туристов».

Иностранные гости могут получить визу уже с 1 августа этого года на территориях Международного аэропорта Владивосток, а также на территории Морского порта. Остальные пункты пропуска на территории Приморского края, по словам Игоря Фомина, будут введены в эксплуатацию лишь с 1 февраля 2018 года.

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