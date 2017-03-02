Гороскоп на 2 марта

Тенденция сегодняшнего дня – пунктуальность и основательность

Владивосток, четверг, 02 марта , РИА Vladnews.

Сегодня гороскоп склоняет к требовательности, однако не перегибайте палку: это чревато конфликтами и спорами, сообщает 1001 Гороскоп. Не спешите судить окружающих, хотя именно такое желание сегодня будет у вас регулярно возникать. Вместе с тем стремление к совершенству, к чему также склоняют вас звезды, может очень пригодиться вам на работе. Тенденция сегодняшнего дня – пунктуальность и основательность, поэтому день не слишком подходит для легких любовных увлечений. Сегодняшнее знакомство, а тем более начало отношений – это всерьез и надолго. Вообще если вы уверены в своих чувствах, это ваш день. Проведите максимум времени с тем, кто вам дорог.

Сегодня Овен не настроен рисковать деньгами, даже если ситуация будет его к этому подталкивать. Он предпочтет сто раз обдумать, прежде чем сделать какой-либо шаг. Так что, с одной стороны, Овен сегодня способен упустить весьма заманчивые финансовые перспективы, зато он точно избежит ненужных трат и возможных потерь. Звезды гороскопа советуют Овну посвятить этот день ведению своей личной бухгалтерии. От его внимательного взгляда не укроется ни один подвох!

Сегодня Телец настроен работать с полной самоотдачей – потребности дела он будет ставить куда выше собственных! Из-за этого в его сегодняшнем расписании не исключены такие подвиги, как незапланированная работа без обеденного перерыва (даже если сегодня у Тельца выходной), ведь главным для него будет работа на результат. Такое искреннее усердие способно привлечь внимание окружающих и со временем обернуться для Тельца приятными бонусами.

Сегодня Близнецы будут демонстрировать отличное умение работать с информацией! При необходимости они способны виртуозно манипулировать цифрами и фактами, а также анализировать и делать правильные выводы. Благодаря этому, Близнецы сегодня сумеют произвести впечатление на окружающих даже в вопросах, которые не относятся к их компетенции – только за счет своего умения замечать детали и проникать в самую суть.

Сегодня Раку противопоказано браться за любые важные проекты – есть большая вероятность их провалить. Это касается сделок, переговоров, крупных денежных трат, а также новых начинаний. Ничего не поделаешь, лучше уж перенести запуск проекта на день, чем потом расхлебывать последствия. Если же Рак сегодня пренебрежет этим советом, ему следует заранее приготовиться к тому, что сложностей окажется на порядок больше, чем он ожидал.

Сегодня во всем, за что бы Лев ни брался, он будет склонен до последнего стоять на своем. Возможно, в каких-то случаях его упрямство будет оправдано, однако далеко не всегда. Звезды гороскопа предупреждают Льва, что день склоняет его к стопроцентной уверенности в себе, но это вовсе не значит, что он, как и любой другой человек, не может ошибаться. Поэтому, чтобы не выставить себя в глупом свете, Льву сегодня не следует быть слишком самонадеянным.

Сегодня звезды гороскопа советуют Деве заняться налаживанием отношений с окружающими, в том числе и с близкими людьми. Если между ней и кем-то еще стоит стена непонимания или есть другие нерешенные вопросы, лучше всего поднять эту щекотливую тему именно сегодня. Поговорив откровенно, по душам, Дева не только избавится от груза, но и имеет все шансы, что ее поймут. Даже если проблему не удастся решить мгновенно, это все равно пойдет на пользу ее отношениям.

Сегодня звезды гороскопа категорически не советуют Весам обсуждать какой-либо важный вопрос с людьми, от которых зависит продвижение их дел. Увы, но день не способствует взаимопониманию и поиску компромиссов, из-за чего даже самая расчудесная идея или план Весов имеют все шансы быть зарубленными на корню. Вообще, в течение дня лучшей тактикой сегодня для Весов будет полагаться только на себя и держать свои планы в секрете. Ну а если их все-таки вызовут на разговор – больше слушать, чем говорить.

Сегодня в течение дня ситуация обещает поставить Скорпиона перед выбором. Выбор может касаться и рабочих задач, и взаимоотношений с окружающими, и личной жизни, и других областей. Главное, что Скорпиону не удастся занять нейтральную позицию: ему придется принять решение в пользу одного из вариантов и действовать, исходя из этого. Впрочем, в каждом варианте будут присутствовать как свои минусы, так и плюсы. Так что Скорпиону необходимо заранее просчитать, где плюсов для него окажется больше.

Сегодня Стрелец будет аккуратен как никогда! Беспорядок способен его раздражать, заставляя Стрельца бороться с хаосом в любых его проявлениях. Самым простым сегодня для него будет разобрать завалы на рабочем столе, сложнее – навести порядок в мыслях и планах. Только разложив все по полочкам, Стрелец будет готов, наконец, приступить к остальным делам. Если, конечно, до конца дня останется хоть какое-то время.

Сегодня день идеально подходит практически для любых амбициозных задумок Козерога! Говорят, что смелость – это второе счастье, но если в обычный день с этим утверждением можно поспорить, то сегодня и ситуация, и окружающие будут поощрять Козерога совершать решительные и даже дерзкие шаги, направленные на укрепление своего статуса. Так что скромно отмолчаться в уголке или занять нейтральную позицию у Козерога сегодня вряд ли получится. И для его самооценки это очень даже хорошо.

Сегодня Водолей может испытать досадное чувство бессилия по отношению к какой-то проблеме. Возможно, он уже долго бился над ее решением, а может быть, просто не знает, как к ней подступиться. Или же задача кажется ему непосильной. Как бы то ни было, звезды гороскопа советуют Водолею сегодня не торопиться с выводами и отложить проблему на потом – в другой день больше шансов за то, что ему удастся найти выход из положения.

Сегодня Рыбы будут схватывать все на лету! Их мозг обещает работать быстро и четко, помогая Рыбам ориентироваться в самой сложной обстановке, находить изящные пути для решения задач, внимательно прислушиваться к чужим идеям, а также генерировать собственные. Другими словами, Рыбы сегодня способны творить чудеса, и просто грех не использовать это для того, чтобы переделать кучу дел, а заодно и укрепить свой авторитет в глазах окружающих.