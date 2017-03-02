Часть Владивостока останется без света в четверг, 2 марта

Сегодня, 2 марта, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС.
Адреса:
Гамарника ул.7,
Добровольского ул.11, 15,
Калинина ул.130, 138, 140, 142, 144, 148, 150, 156, 158, 160, 162, 164,
Камчатская ул.14,
Красного Знамени пр-кт.131, 133/1, 133/2,
Леонова ул.64,
Надибаидзе ул.11, 17,
Никифорова ул.53,
Океанский пр-кт.94,
Пацаева ул.3,
Петропавловская ул.1, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 3, 5, 7, 9,
Сафонова ул.18, 20, 24,
Семирадского ул.25,27, 29, 48, 50, 52, 25А, 48А,
Успенского ул.11, 13, 15, 16, 17, 17А, 18, 23, 25, 27, 29, 3, 38, 5, 50, 52, 54, 7, 9,
Ялтинская ул.14, 15, 18, 20,
Янтарная ул.10,
Жемчужная ул.24,
Верещагина ул.15, 9, 15В, 28А, 13А, 15А, 17В, 17Б, 12, 12А, 13, 13В, 14, 18, 20, 20А, 22, 28, 34, 9А,
Минеральная ул.1А,
Борисенко ул.108В, 108, 108А, 110, 48,
Клубная ул.49Д
Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.