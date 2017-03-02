Часть Владивостока останется без света в четверг, 2 марта

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Фото: РИА VladNews

Владивосток, четверг, 02 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 2 марта, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС. Адреса: Гамарника ул.7, Добровольского ул.11, 15, Калинина ул.130, 138, 140, 142, 144, 148, 150, 156, 158, 160, 162, 164, Камчатская ул.14, Красного Знамени пр-кт.131, 133/1, 133/2, Леонова ул.64, Надибаидзе ул.11, 17, Никифорова ул.53, Океанский пр-кт.94, Пацаева ул.3, Петропавловская ул.1, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 3, 5, 7, 9, Сафонова ул.18, 20, 24, Семирадского ул.25,27, 29, 48, 50, 52, 25А, 48А, Успенского ул.11, 13, 15, 16, 17, 17А, 18, 23, 25, 27, 29, 3, 38, 5, 50, 52, 54, 7, 9, Ялтинская ул.14, 15, 18, 20, Янтарная ул.10, Жемчужная ул.24, Верещагина ул.15, 9, 15В, 28А, 13А, 15А, 17В, 17Б, 12, 12А, 13, 13В, 14, 18, 20, 20А, 22, 28, 34, 9А, Минеральная ул.1А, Борисенко ул.108В, 108, 108А, 110, 48, Клубная ул.49Д Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus