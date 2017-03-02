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Часть Владивостока останется без света в четверг, 2 марта 08:12, 02 марта Часть Владивостока останется без света в четверг, 2 марта (Адреса)
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Часть Владивостока останется без света в четверг, 2 марта

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 02 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 2 марта, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС.

Адреса:

Гамарника ул.7,

Добровольского ул.11, 15,

Калинина ул.130, 138, 140, 142, 144, 148, 150, 156, 158, 160, 162, 164,

Камчатская ул.14,

Красного Знамени пр-кт.131, 133/1, 133/2,

Леонова ул.64,

Надибаидзе ул.11, 17,

Никифорова ул.53,

Океанский пр-кт.94,

Пацаева ул.3,

Петропавловская ул.1, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 3, 5, 7, 9,

Сафонова ул.18, 20, 24,

Семирадского ул.25,27, 29, 48, 50, 52, 25А, 48А,

Успенского ул.11, 13, 15, 16, 17, 17А, 18, 23, 25, 27, 29, 3, 38, 5, 50, 52, 54, 7, 9,

Ялтинская ул.14, 15, 18, 20,

Янтарная ул.10,

Жемчужная ул.24,

Верещагина ул.15, 9, 15В, 28А, 13А, 15А, 17В, 17Б, 12, 12А, 13, 13В, 14, 18, 20, 20А, 22, 28, 34, 9А,

Минеральная ул.1А,

Борисенко ул.108В, 108, 108А, 110, 48,

Клубная ул.49Д

Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.

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