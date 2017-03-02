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Актуальный комментарий

Во Владивостоке вновь похолодало

В крае местами небольшой снег
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, четверг, 02 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 2 марта, погоду в Приморье определяет тыловая часть циклона. В крае местами небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный умеренный, на побережье сильный. Температура воздуха -9...+4 °C, сообщает Примпогода. 


Во Владивостоке переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный сильный. Температура воздуха -2...-4 °C.

В Уссурийске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха -3...-5 °C.

В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха 0...-2°C.

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