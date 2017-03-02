Два междугородных рейса из Владивостока отменены 09:02, 02 марта Два междугородных рейса из Владивостока отменены
Совфед РФ поддержал упрощенный визовый режим в Свободном порту Владивосток 08:50, 02 марта Совфед РФ поддержал упрощенный визовый режим в Свободном порту Владивосток
Часть Владивостока останется без света в четверг, 2 марта 08:12, 02 марта Часть Владивостока останется без света в четверг, 2 марта (Адреса)
Новостная лента
Март, 02 четверг
09:05
Петербуржец просит помощи у жителей Владивостока в поиске своей матери Эксклюзив
09:05
Глава Приморья Миклушевский упал до последнего места в национальном рейтинге губернаторов
09:05
Депутат из Владивостока: Я умру, но дойду до конца Эксклюзив
09:02
Два междугородных рейса из Владивостока отменены
08:50
Совфед РФ поддержал упрощенный визовый режим в Свободном порту Владивосток
08:29
Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Владивостока отпраздновал 30-летний юбилей
08:12
Часть Владивостока останется без света в четверг, 2 марта Адреса
08:06
Во Владивостоке вновь похолодало
07:04
Отопительный сезон во Владивостоке – на контроле городской администрации
06:37
Владивостокский автолюбитель проиграл в схватке с деревом
05:21
Ожирение повышает риск развития девяти форм рака, - ученые
04:16
Ученые выяснили, какие женщины более склонны к измене
03:14
В Приморье пьяная автомобилистка съехала в кювет
02:35
Пьяный приморец устроил ДТП
01:12
Мужчина из ружья выстрелил в 2-летнюю девочку в Красноярском крае
00:01
Более 1000 водителей Приморья ездят в нетрезвом состоянии
Март, 01 среда
23:27
В администрации Владивостока обсудили план подготовки к «Российско-японскому диалогу по вопросам городской среды»
22:59
В Приморье ищут ребенка Фото
22:06
Завершены железобетонные работы в первом доме нового микрорайона в «Снеговой Пади» Фото
21:19
Торжественное собрание в честь Международного женского дня пройдёт во Владивостоке
21:01
Приморец пытался спрыгнуть с Золотого моста во Владивостоке Эксклюзив
20:02
Обновление парка городской коммунальной техники обсудили в администрации Владивостока
19:36
Приговор по делу охранников Пушкарева огласят 24 марта Эксклюзив
19:03
В Пензенской области нашли убитым 10-летнего ребенка
18:21
Во Владивостоке пройдет чемпионат города по сноуборду
17:59
В воскресенье Приморье вновь накроет снег
17:48
Как не заразиться в больницах и салонах красоты
17:32
Итоги конкурса на лучшую открытку к 30-летию совета ветеранов подвели во Владивостоке Фото
17:21
Лунный посевной календарь садовода и огородника на март 2017 год
17:08
В Хабаровском крае найден мертвый тигр
16:50
Валерия Оленич заняла место Натальи Изотовой
16:46
В Приморье под прилавками нашли сотни флаконов суррогата алкоголя Фото
16:39
В первый день весны VIII канал подвел итоги конкурса "Зимние забавы" Видео
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4091 (30) от 02 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
«Адмирал» идет в атаку
На 0,2 процента стало веселее?
Утки прилетели! Весна пришла...
Аграрии обсудят господдержку, а коммерсанты – внедрение онлайн-касс
Паводок покажет реальность докладов
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Политика и экономика

Совфед РФ поддержал упрощенный визовый режим в Свободном порту Владивосток

Законопроект отправлен на подпись президенту Владимиру Путину
Фото: VladNews Фото: VladNews
Владивосток, четверг, 02 марта , РИА Vladnews.

Введение упрощенного въезда для иностранцев на территорию Свободного порта Владивосток одобрил Совет Федерации, сообщает РИА VladNewsсо ссылкой на сайт Минвостокразвития. 

На Дальнем Востоке устанавливается новый для России визовый режим. Иностранным гражданам будут оформлять однократные электронные визы без консульского сбора. Срок действия визы 30 дней, время пребывания на территории Свободного порта Владивосток - 8 суток. Оформление проводится через специальный сайт, срок рассмотрения заявки от иностранных граждан - 4 дня.

Отметим, что в территорию Свободного порта Владивосток входит 5 дальневосточных регионов: Приморский, Хабаровский края, Сахалинская область, а также Чукотка и Камчатка.

Как известно, законопроект прошел три чтения в Госдуме, теперь его утвердил СовФед РФ. После голосования в Верхней палате парламента документ направлен на подпись президенту России Владимиру Путину.

Полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев считает, что законопроект улучшит инвестиционный климат и разовьет туристическую отрасль в регионе.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Приморские депутаты комментируют голодовку своего коллеги
16:24, 01 марта 2017 Приморские депутаты комментируют голодовку своего коллеги

Александр Приходько готов идти до победного

Статистика: Как
16:14, 01 марта 2017 Статистика: Как "качало" экономику Приморья в январе 2017 года

Данные по "взлетам" и "падениям"

Приближенный губернатора Приморья считает условия своего содержания в СИЗО пыточными
13:31, 01 марта 2017 Приближенный губернатора Приморья считает условия своего содержания в СИЗО пыточными

В ОНК рассказали о тяжелых условиях его жизни за решеткой

Депутат из Владивостока: Я умру, но дойду до конца
11:16, 01 марта 2017 Депутат из Владивостока: Я умру, но дойду до конца

Александр Приходько раскрыл секреты своей голодовки

Рублю дали неутешительный прогноз
09:17, 01 марта 2017 Рублю дали неутешительный прогноз

Курс валют на 1 марта

Дональд Трамп заявил, что уже 10 лет не звонил в Россию
05:01, 01 марта 2017 Дональд Трамп заявил, что уже 10 лет не звонил в Россию

Американский президент встретился с журналистами

Египет с 1 июля 2017 года увеличит стоимость въездной визы до $60
02:16, 01 марта 2017 Египет с 1 июля 2017 года увеличит стоимость въездной визы до $60

В 2016 доходы от туризма в стране упали до 3,4 млрд долларов