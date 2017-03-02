Совфед РФ поддержал упрощенный визовый режим в Свободном порту Владивосток

Законопроект отправлен на подпись президенту Владимиру Путину

Владивосток, четверг, 02 марта , РИА Vladnews.

Введение упрощенного въезда для иностранцев на территорию Свободного порта Владивосток одобрил Совет Федерации, сообщает РИА VladNewsсо ссылкой на сайт Минвостокразвития.

На Дальнем Востоке устанавливается новый для России визовый режим. Иностранным гражданам будут оформлять однократные электронные визы без консульского сбора. Срок действия визы 30 дней, время пребывания на территории Свободного порта Владивосток - 8 суток. Оформление проводится через специальный сайт, срок рассмотрения заявки от иностранных граждан - 4 дня.

Отметим, что в территорию Свободного порта Владивосток входит 5 дальневосточных регионов: Приморский, Хабаровский края, Сахалинская область, а также Чукотка и Камчатка.

Как известно, законопроект прошел три чтения в Госдуме, теперь его утвердил СовФед РФ. После голосования в Верхней палате парламента документ направлен на подпись президенту России Владимиру Путину.

Полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев считает, что законопроект улучшит инвестиционный климат и разовьет туристическую отрасль в регионе.