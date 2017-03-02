Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Владивостока отпраздновал 30-летний юбилей

Торжество прошло в Андреевском зале Дома офицеров флота

Владивосток, четверг, 02 марта , РИА Vladnews.

1 марта, свой 30-летний юбилей отпраздновал владивостокский Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Всех гостей мероприятия в холле встречал ветеранский хор, который исполнял полюбившиеся всем произведения. Здесь также можно было познакомиться с жизнью ветеранских организаций на представленной фотовыставке.

Поздравить самую многочисленную и активную общественную организацию не только Владивостока, но и всего Приморского края пришли председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик, депутаты Государственной думы Российской Федерации Сергей Сопчук и Владимир Новиков, вице-губернатор края Игорь Степаненко, заместитель главы администрации города Владивостока Елена Щёголева, депутат Думы города Владивостока Дмитрий Пенязь и другие почётные гости.

В этот день со сцены звучало много добрых слов о ветеранах приморской столицы, их огромной работе, направленной на оказание помощи и защиту интересов людей, а также патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Депутаты Государственной думы и представители администрации Приморского края поблагодарили ветеранов за их работу, а самым активным вручили благодарственные письма и памятные знаки. Заместитель главы администрации Владивостока Елена Щёголева также отметила активность ветеранов во всех городских мероприятиях, участие в обсуждении и реализации различных городских проектов. В частности ветераны активно принимали участие в обсуждении проекта реконструкции парка Победы, которая была проведена в приморской столице по инициативе главы Владивостока Игоря Пушкарёва.

Самым активным ветеранам Владивостока Елена Щёголева вручила заслуженные награды - почётные грамоты и денежные премии, благодарственные письма и памятные подарки, медали.

В этот день также подвели итоги общегородского конкурса на лучшую поздравительную открытку, который проходил среди общеобразовательных учреждений приморской столицы. Победителем конкурса по решению Совета ветеранов стала воспитанница центра дополнительного образования детей «Подросток» Арина Никитина. Ей вручили диплом и памятный подарок.

Завершилось торжественное собрание праздничным концертом, на котором выступили творческие коллективы и исполнители Владивостока.