Отопительный сезон во Владивостоке – на контроле городской администрации

Объекты обеспечены стабильным теплоснабжением

Владивосток, четверг, 02 марта , РИА Vladnews.

Пик отопительного сезона 2016-2017 гг. во Владивостоке прошел в штатном режиме, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Объекты социальной сферы и жилого фонда приморской столицы обеспечены стабильным теплоснабжением. Без сбоев поставляется топливо на котельные города, включая островные территории. Об этом сообщили сегодня, 1 марта, в управлении по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации краевого центра.

Аварийно-восстановительные бригады, действующие на базе МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей», в рабочем режиме устраняют локальные порывы на теплосетях. За последние две недели порывы были обнаружены по улицам Давыдова, Вилкова, Пихтовой, Сельской, Сафонова, Поселковой, Приходько, Карбышева, Шилкинской и некоторых другим. Благодаря оперативной и качественной работе специалистов МУПВ «ВПЭС» неполадки устранены в нормативные сроки.

Напомним, при возникновении нарушений на тепловых сетях следует обращаться по телефону: +7 (423) 245-78-42.