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Владивостокский автолюбитель проиграл в схватке с деревом

Обстоятельства случившегося выясняются
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, четверг, 02 марта , РИА Vladnews.

В Приморье произошло ДТП, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью.

Инцидент случился во Владивостоке.Водитель автомашины Nissan Leaf, двигаясь в сторону улицы Александровича, не справился с управлением и совершил съезд с дороги,  после чего врезался в дерево. В ДТП пострадал сам водитель. С тяжелыми травмами он доставлен в медицинское учреждение. 

От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться специалистам. 

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