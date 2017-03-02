Владивостокский автолюбитель проиграл в схватке с деревом

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, четверг, 02 марта , РИА Vladnews.

В Приморье произошло ДТП, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью.

Инцидент случился во Владивостоке.Водитель автомашины Nissan Leaf, двигаясь в сторону улицы Александровича, не справился с управлением и совершил съезд с дороги, после чего врезался в дерево. В ДТП пострадал сам водитель. С тяжелыми травмами он доставлен в медицинское учреждение.

От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться специалистам.