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Ожирение повышает риск развития девяти форм рака, - ученые

Людям следует следить за своим весом еще с детства
Фото: woplan.net Фото: woplan.net
Владивосток, четверг, 02 марта , РИА Vladnews.

Британские и европейские ученые в ходе исследования выяснили, что развитие ожирения заметно повышает вероятность развития сразу девяти форм рака, сообщает РИА VladNews со ссылкой на BMJ.

По словам специалистов, сброс лишнего веса или предотвращение развития ожирения снизит вероятность приобретения рака. Следует отметить, что даже развитие ожирения в детстве может стать причиной появления опасной болезни во взрослой жизни.

Специалисты отмечают, что ожирение не только повышает нагрузку на скелет, способствует развитию проблем с метаболизмом и является одной из причин возникновения сахарного диабета, но и негативно влияет на другие части организма, способствуя рецидиву рака груди, а также ускоряет старение мозга и вызывает изменения в работе мозга.

Эксперты, проанализировав результаты и экспериментальные данные свыше двух сотен других научных работ, авторы которых изучали или последствия от развития ожирения, или вероятность развития разных форм рака. В этих исследованиях в общей сложности участвовало несколько десятков тысяч человек, страдавших от ожирения или рака.

В большинстве случаев ученые не нашли связей между раком и ожирением, однако в 13% исследований, связанных с развитием девяти форм рака, они все же существовали. Все эти опухоли были связаны или с работой пищеварительной системы, такие как рак прямой кишки, желудка, пищевода или толстой кишки, или были связаны с гормональными нарушениями – рак почек, поджелудочной железы, молочных желез, тела матки, а также рак крови.


Вероятность развития всех этих видов рака вырастала по мере роста лишних килограммов, но разные виды рака реагировали на повышение массы тела неодинаково. К примеру, для рака прямой кишки вероятность его развития была почти одинаковой для всех уровней ожирения, а для рака поджелудочной железы она повышалась на 50% на каждые 5 килограммов лишнего веса.

Все это, как считают ученые, должно побудить педиатров и врачей-специалистов рассматривать рак и ожирение как взаимосвязанные друг с другом заболевания, и учитывать это в своей медицинской практике.

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