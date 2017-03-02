Ожирение повышает риск развития девяти форм рака, - ученые

Людям следует следить за своим весом еще с детства

Владивосток, четверг, 02 марта , РИА Vladnews.

Британские и европейские ученые в ходе исследования выяснили, что развитие ожирения заметно повышает вероятность развития сразу девяти форм рака, сообщает РИА VladNews со ссылкой на BMJ.

По словам специалистов, сброс лишнего веса или предотвращение развития ожирения снизит вероятность приобретения рака. Следует отметить, что даже развитие ожирения в детстве может стать причиной появления опасной болезни во взрослой жизни.

Специалисты отмечают, что ожирение не только повышает нагрузку на скелет, способствует развитию проблем с метаболизмом и является одной из причин возникновения сахарного диабета, но и негативно влияет на другие части организма, способствуя рецидиву рака груди, а также ускоряет старение мозга и вызывает изменения в работе мозга.