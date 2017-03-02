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Ученые выяснили, какие женщины более склонны к измене

Представительницы слабого пола раскрыли свой секрет
Фото: ru.depositphotos.com Фото: ru.depositphotos.com
Владивосток, четверг, 02 марта , РИА Vladnews.

Ученые в ходе исследования выяснили, какие женщины более склонны к измене, сообщает РИА VladNews со ссылкой на The Daily Mail.

Специалисты провели исследование, участниками которого стали более 250 женщин и мужчин, выяснили, какие представительницы слабого пола более склонны к измене. Как оказалось, все они делают одну и ту же вещь во время секса.

Ученые заявили, что частота, с которой женщина симулирует оргазм, напрямую влияет на вероятность обмана своего партнера.

Исследователи набрали группу из 138 женщин и 121 мужчин, являющихся студентами колледжа и вовлеченных в гетеросексуальные отношения. Девушек спрашивали, как часто они испытывали оргазм, а парней, как часто они думали, что их подружки достигли оргазма. Всем участникам также задавали вопрос, изменяли ли они когда-нибудь своему партнеру и насколько вероятно, что они могут сделать это в будущем.

По словам ученых, симулирование оргазма связано с женской сексуальной неверностью и более низкой удовлетворенностью отношениями с лицами мужского пола.

Масштабный эксперимент показал, что чем чаще женщина симулирует оргазм, тем более вероятно, что она будет неверна.

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