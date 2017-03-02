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Пьяный приморец устроил ДТП

Есть пострадавшие
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 02 марта , РИА Vladnews.

В Приморье произошло ДТП, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью.

Инцидент случился в Арсеньеве. 23-летний водитель автомашины Toyota Chaser, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу водителю автомобиля Nissan Wingroad, в результате чего автомобили столкнулись. ТС отбросило на стоящую перед перекрестком Honda Stream. 

В результате ДТП пострадали пассажирка Toyota Chaser, которая госпитализирована с тяжелыми травмами, и пассажирка Honda Stream., получившая ушибы. 

Установлено, что водитель Toyota Chaser ранее лишался права управления транспортным средством за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться сотрудникам полиции.

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