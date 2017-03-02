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Происшествия

Мужчина из ружья выстрелил в 2-летнюю девочку в Красноярском крае

Возбуждено уголовное дело
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 02 марта , РИА Vladnews.

В Курагинском районе двухлетний ребенок получил огнестрельное ранение, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Красноярскому краю.


Инцидент произошел вечером 23 февраля, когда между жителями деревни Курганчики возник конфликт.  22 летний молодой человек, причинил телесные повреждения 39-летнему односельчанину, который находился в нетрезвом состоянии. Мужчина решил напугать своего обидчика, взяв гладкоствольное ружье и в темноте подошел к его дому. Увидев, что из дома кто-то выходит, мужчина выстрелил в сторону калитки. В это время двухлетняя дочь молодого человека выбежала впереди отца, и пуля угодила ей в плечо.

Впоследствии приехавшие медики оказали пострадавшей помощь и сейчас жизни ребенка ничто не угрожает.

В отместку отец девочки несколько раз ударил стрелявшего, после чего мужчина был доставлен в больницу с травмами. 

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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