Мужчина из ружья выстрелил в 2-летнюю девочку в Красноярском крае

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, четверг, 02 марта , РИА Vladnews.

В Курагинском районе двухлетний ребенок получил огнестрельное ранение, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Красноярскому краю.



Инцидент произошел вечером 23 февраля, когда между жителями деревни Курганчики возник конфликт. 22 летний молодой человек, причинил телесные повреждения 39-летнему односельчанину, который находился в нетрезвом состоянии. Мужчина решил напугать своего обидчика, взяв гладкоствольное ружье и в темноте подошел к его дому. Увидев, что из дома кто-то выходит, мужчина выстрелил в сторону калитки. В это время двухлетняя дочь молодого человека выбежала впереди отца, и пуля угодила ей в плечо.



Впоследствии приехавшие медики оказали пострадавшей помощь и сейчас жизни ребенка ничто не угрожает.



В отместку отец девочки несколько раз ударил стрелявшего, после чего мужчина был доставлен в больницу с травмами.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.