Более 1000 водителей Приморья ездят в нетрезвом состоянии

Нарушители привлечены к ответственности

Владивосток, четверг, 02 марта , РИА Vladnews.

С начала года полицейские привлекли к ответственности 849 водителя, севшего за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 831 автомобилиста, отказавшихся от прохождения медосвидетельствования. 65 правонарушителей управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторн, сообщает РИА VladNews со ссылой на пресс-службу УМВД России по Приморью. Они будут привлечены к уголовной ответственности.

С 20 по 26 февраля сотрудники ГИБДД Приморья выявили и привлекли к административной ответственности 109 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. За неделю любители пьяной езды спровоцировали шесть ДТП, в которых пострадали 9 человек. Аварии произошли во Владивостоке, Дальнегорске, Арсеньеве, Партизанском районе.

За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 2 лет.

Полиция предлагает всем участникам дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в органы внутренних дел о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Сотрудники Госавтоинспекции предпримут все необходимые меры реагирования на сообщения о водителях, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения.