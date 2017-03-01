В Приморье ищут ребенка

У села Чугуевка потерялся пятиклассник Дима Матрос

Владивосток, среда, 01 марта , РИА Vladnews.

В селе Чугуевка Приморского края пропал ребенок. Как сообщает РИА VladNews, ученик 5 класса местной школы Дима Матрос около 3 часов дня отравился на прогулку и до сих пор не вернулся домой. Насторожило родителей школьника то, что подросток звонил знакомым и говорил, что находится в каких-то развалинах. Найти дорогу домой самостоятельно не может. Родственники пытаются связаться с Димой, но мобильный ребенка либо вне зоны доступа, либо в трубке длинные гудки. Родители Димы обратились в полицию за помощью.

Обращаемся ко всем, кто что либо знает о местонахождении Димы Матроса, жителя села Чугуевка, позвоните в полицию по телефону 112.