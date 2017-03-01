Приморец пытался спрыгнуть с Золотого моста во Владивостоке

На месте происшествия работают специалисты

Владивосток, среда, 01 марта , РИА Vladnews.

Житель Владивостока пытался покончить с собой, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел около 20:00 на Золотом мосту. По неизвестным пока причинам мужчина пытался спрыгнуть с огромной высоты в воду. Но совершить задуманное ему не удалось. Сотрудники полиции успели задержать приморца, который оказывал сопротивление. Совместно с сотрудниками МЧС им удалось "угомонить" мужчину до приезда кареты скорой помощи.

В скорой помощи корреспонденту РИА VladNews сообщили, что вызов на Золотой мост действительно зафиксирован.

Что заставило мужчину пойти на такой шаг - выяснят специалисты.