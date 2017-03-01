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Приморец пытался спрыгнуть с Золотого моста во Владивостоке

На месте происшествия работают специалисты
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 01 марта , РИА Vladnews.

Житель Владивостока пытался покончить с собой, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел около 20:00 на Золотом мосту. По неизвестным пока причинам мужчина пытался спрыгнуть с огромной высоты в воду. Но совершить задуманное ему не удалось. Сотрудники полиции успели задержать приморца, который оказывал сопротивление. Совместно с сотрудниками МЧС им удалось "угомонить" мужчину до приезда кареты скорой помощи.

В скорой помощи корреспонденту РИА VladNews сообщили, что вызов на Золотой мост действительно зафиксирован. 

Что заставило мужчину пойти на такой шаг - выяснят специалисты.

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