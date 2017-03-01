Валерия Оленич заняла место Натальи Изотовой

Новый президент Приморского благотворительного фонда "Мама" рассказала о своих планах

Владивосток, среда, 01 марта , РИА Vladnews.

Новый президент Приморского благотворительного фонда "Мама" Валерия Оленич прокомментировала РИА VladNews свое назначение.

"Прежде всего хочу сказать о том, что безвременный уход Натальи Владимировны Изотовой стал для меня лично, для ее семьи и для всех, кто ее знал, настоящим ударом. Мы действительно лишись нашей «Мамы», которая имела огромное доброе сердце и всегда была нашей общей надеждой и опорой. За многие годы своей благотворительной деятельности Наталья Владимировна оказала помощь сотням приморских детей и взрослых. Ее труд и самоотдача, с которыми она несла на себе эту социальную нагрузку, остались в сердцах тех людей, которые обращались к ней за поддержкой. Я всегда помогала Наталье Владимировне в ее работе и старалась быть для нее верным помощником. Теперь, когда ее не стало,я считаю своим долгом и обязанностью продолжить ее дело. Те начинания, проекты, идеи и планы, которые реализовывались под руководством Натальи Владимировны, будут обязательно продолжены, - рассказала Валерия.

- Я, став президентом приморского фонда «Мама», сделаю все возможное, чтобы сохранить и приумножить тот вклад в развитие сферы детства и материнства, а также благотворительности и помощи нуждающимся, который заложила Наталья Владимировна. Я осознаю всю ответственность и важность этой деятельности. За годы совместной работы нам удалось собрать вокруг себя команду единомышленников, которые вместе с нами воплощают наши задумки. Кроме этого, фонд «Мама» имеет огромную поддержку со стороны администрации края и города Владивостока, краевых и местных депутатов, других общественных и социальных организаций, а также среди бизнес-сообщества и неравнодушных предпринимателей. Именно поэтому мы не имеем права останавливаться и прекращать нашу работу. Дети Натальи Владимировны – Елена и Игорь– также считают своим долгом продолжить дело мамы. Они и обязательно будут работать вместе с нами и координировать все, что мы делаем. Ее светлое дело должно жить, и оно обязательно будет жить. Сейчас мы готовимся к проведению благотворительного бала «Право на жизнь». Это мероприятие стало ежегодным, мы будем проводить его уже в третий раз. Собранные средства пойдут на закупку оборудования для оказания помощи детям, страдающим туберкулезом. Также в этом году пройдет форум матерей, который мы сделаем в память о Наталье Владимировне."

Напомним, депутат думы Владивостока и президент Приморского краевого общественного благотворительного фонда защиты материнства и детства «Мама» Наталья Изотова ушла из жизни в ночь на 11 февраля. Около года Наталья Владимировна боролась с тяжелой болезнью – раком желудка. Однако ни лечение, ни операции не смогли остановить развитие заболевания.