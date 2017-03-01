В администрации Владивостока обсудили план подготовки к «Российско-японскому диалогу по вопросам городской среды»

Сам «диалог» состоится 3 марта

Владивосток, среда, 01 марта , РИА Vladnews.

Рабочая встреча заместителя главы администрации Владивостока Леонида Вильчинского с японской делегацией состоялась сегодня, 1 марта, в администрации города, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Рабочая встреча заместителя главы администрации Владивостока Леонида Вильчинского с японской делегацией состоялась сегодня, 1 марта, в администрации города. В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в целях создания мастер-плана развития Владивостока, а также план большой встречи российских и японских специалистов – «Российско-японского диалога по вопросам городской среды», которая состоится в предстоящую пятницу, 3 марта, в администрации Владивостока.

Японскую делегацию возглавил заведующий секцией экономического сотрудничества отдела международной политики политического бюро Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Сакамото Масару. В состав делегации вошли старшие консультанты АО «Исследовательский институт Номура, Лтд.» Ямада Хидэюки и Уэмура Тэцудзи, а также Анна Иванова, представитель филиала АО «Исследовательский институт Номура, Лтд.» в Москве.

С российской стороны в рабочей встрече приняли участие начальник управления международных отношений и туризма Алексей Кушнир, зам. начальника управления градостроительства и архитектуры Пётр Карпов, зам. начальника управления охраны окружающей среды и природопользования администрации Антон Бибиков, начальник отдела международного протокола управления международных отношений и туризма Виталий Ерёменко.

Как сообщили в ходе рабочей встречи, участниками «Российско-японского диалога по вопросам городской среды» 3 марта станут специалисты администраций Приморского края и Владивостока, российские предприниматели, а также представители различных ведомств и бизнес-сообщества Японии. Участники диалога не только обсудят, как сделать инфраструктуру приморской столицы более качественной и комфортной, но и совершат рабочие поездки по городу. Японские специалисты, например, уже выразили желание посетить мусоросжигательный завод на ул. Бородинской, район железнодорожного вокзала, который является крупным транспортным узлом Владивостока, и другие объекты.

Предложения, высказанные в рамках «Российско-японского диалога», будут использованы японскими специалистами при разработке мастер-плана по развитию Владивостока. Планируется, что его представят в сентябре на третьем Восточном экономическом форуме. В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в целях создания мастер-плана развития Владивостока, а также план большой встречи российских и японских специалистов – «Российско-японского диалога по вопросам городской среды», которая состоится в предстоящую пятницу, 3 марта, в администрации Владивостока.

Японскую делегацию возглавил заведующий секцией экономического сотрудничества отдела международной политики политического бюро Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Сакамото Масару. В состав делегации вошли старшие консультанты АО «Исследовательский институт Номура, Лтд.» Ямада Хидэюки и Уэмура Тэцудзи, а также Анна Иванова, представитель филиала АО «Исследовательский институт Номура, Лтд.» в Москве.

С российской стороны в рабочей встрече приняли участие начальник управления международных отношений и туризма Алексей Кушнир, зам. начальника управления градостроительства и архитектуры Пётр Карпов, зам. начальника управления охраны окружающей среды и природопользования администрации Антон Бибиков, начальник отдела международного протокола управления международных отношений и туризма Виталий Ерёменко.

Как сообщили в ходе рабочей встречи, участниками «Российско-японского диалога по вопросам городской среды» 3 марта станут специалисты администраций Приморского края и Владивостока, российские предприниматели, а также представители различных ведомств и бизнес-сообщества Японии. Участники диалога не только обсудят, как сделать инфраструктуру приморской столицы более качественной и комфортной, но и совершат рабочие поездки по городу. Японские специалисты, например, уже выразили желание посетить мусоросжигательный завод на ул. Бородинской, район железнодорожного вокзала, который является крупным транспортным узлом Владивостока, и другие объекты.

Предложения, высказанные в рамках «Российско-японского диалога», будут использованы японскими специалистами при разработке мастер-плана по развитию Владивостока. Планируется, что его представят в сентябре на третьем Восточном экономическом форуме.