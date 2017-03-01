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Строительство

Завершены железобетонные работы в первом доме нового микрорайона в «Снеговой Пади»

Забетонированы стены и перекрытия последнего, 25-го, этажа
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, среда, 01 марта , РИА Vladnews.

Строители завершили бетонирование 25-этажного флагмана стройки в рамках федеральной программы «Жилье для российской семьи» в «Снеговой Пади» во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья. -

Как сообщили в Единой дирекции по строительству объектов на территории Приморского края, в первом доме нового микрорайона забетонированы стены и перекрытия последнего, 25-го, этажа.

«Наружные стены в доме № 25 возводятся на уровне 19-го этажа, внутренние – на уровне 18-го, на 17-м этаже ведется прокладка систем отопления, на 16-м – монтаж оконных блоков, штукатурка стен – на 15-м», – отметил представитель дирекции Александр Литченко.

В доме № 26 забетонировано перекрытие 25-го этажа, кладка наружных стен ведется на уровне 11-го этажа, внутренних перегородок – на уровне 10-го, завершен монтаж индивидуального теплового пункта.

В жилом доме № 4 приступили к монтажу оконных блоков в первой, второй и третьей блок-секциях, которые выросли уже до 10-го этажа. В четвертой и пятой секциях приступили к монтажу четвертого этажа, в монолитной угловой вставке монтируют каркас стен девятого этажа, сообщили в Приморкрайстрое.

«В жилом доме № 1 идет монтаж стен первого этажа второй блок-секции и цокольных стен первой секции. В доме № 3 завершается монтаж второго этажа в первой и второй блок-секциях, ведутся работы по устройству ростверка третьей и четвертой секций. Наружные и внутренние сети отопления, проложенные на участке, предъявлены тепловым сетям», – добавили в дирекции.

Отметим, «Жилье для российской семьи» в Приморье также строится в микрорайоне «Солнечная долина» поселка Трудовое, в районе «Зеленого Угла» во Владивостоке и в микрорайоне Уссурийска «Радужный».

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