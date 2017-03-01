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Общество

В первый день весны VIII канал подвел итоги конкурса "Зимние забавы"

Победители получат приятные призы
Владивосток, среда, 01 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 1 марта, VIII канал подводит итоги конкурса «Зимние забавы». Чтобы принять участие в конкурсе, нужно было выслать фото или видео о том, как вы весело проводите зимнее время. Ведь в холодные зимние деньки можно не только завернуться в плед, пить горячий какао, но и позитивно проводить время на свежем воздухе. Например, кто-то любит лепить снеговиков, играть в снежки, конечно, найдутся и любители катания на коньках, лыжах, сноуборде и пр.

Путем народного голосования, было определено 2 победителя. В номинации "Лучшее фото конкурса" побеждает Евгения Безуглова, а в номинации "Зимнее видео" побеждает Игорь Горячев! VIII канал поздравляет победителей конкурса с победой! Также телеканал благодарит всех конкурсантов, которые принимали участие в «Зимних забавах», и, конечно же, болельщиков, отдавших голоса за лучшие фото и видеоматериалы. В ближайшее время состоится торжественное награждение победителей!

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