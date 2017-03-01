В воскресенье Приморье вновь накроет снег 17:59, 01 марта В воскресенье Приморье вновь накроет снег
Приморские депутаты комментируют голодовку своего коллеги 16:24, 01 марта Приморские депутаты комментируют голодовку своего коллеги (Эксклюзив)
Приближенный губернатора Приморья считает условия своего содержания в СИЗО пыточными 13:31, 01 марта Приближенный губернатора Приморья считает условия своего содержания в СИЗО пыточными (Эксклюзив)
Новостная лента
Март, 01 среда
19:26
Петербуржец просит помощи у жителей Владивостока в поиске своей матери Эксклюзив
19:26
Глава Приморья Миклушевский упал до последнего места в национальном рейтинге губернаторов
19:26
Депутат из Владивостока: Я умру, но дойду до конца Эксклюзив
19:03
В Пензенской области нашли убитым 10-летнего ребенка
18:21
Во Владивостоке пройдет чемпионат города по сноуборду
17:59
В воскресенье Приморье вновь накроет снег
17:48
Как не заразиться в больницах и салонах красоты
17:32
Итоги конкурса на лучшую открытку к 30-летию совета ветеранов подвели во Владивостоке Фото
17:21
Лунный посевной календарь садовода и огородника на март 2017 год
17:08
В Хабаровском крае найден мертвый тигр
16:50
Валерия Оленич заняла место Натальи Изотовой
16:46
В Приморье под прилавками нашли сотни флаконов суррогата алкоголя Фото
16:39
В первый день весны VIII канал подвел итоги конкурса "Зимние забавы" Видео
16:32
Начавшаяся весна порадовала владивостокцев заметным потеплением
16:24
Приморские депутаты комментируют голодовку своего коллеги Эксклюзив
16:14
Статистика: Как "качало" экономику Приморья в январе 2017 года
16:09
Хоккейными боями открыли Зимнюю Бизнес-спартакиаду Приморья Фото
15:49
Владивостокцы увидят «Театр в главной роли» Фото
15:35
Владивостокцам расскажут о том, как выращивать овощи
15:24
Из-за аварии в Забайкалье «встал» ​Транссиб
15:13
За угон автомобиля приморцу дадут реальный срок
15:02
Людям важно соблюдать режим сна, - ученые
14:48
Приморские школьники нашли применение морскому мусору Фото
14:37
Во Владивостоке досрочно возобновлено теплоснабжение
14:26
В Приморье водитель автобуса пренебрег указаниями ГИБДД
14:25
Бывший мэр Арсеньева - о нынешнем: "Я предупреждал его, что город сложный" Эксклюзив
14:15
Владивостокцы встречают весну Видео
13:59
Рак «косит» молодежь, - ученые
13:48
Авария в Приморье отправила одного из участников движения в реанимацию Фото
13:37
Во Владивостоке спортсмены испытывают уникальный костюм с технологией захвата движения Видео
13:31
Приближенный губернатора Приморья считает условия своего содержания в СИЗО пыточными Эксклюзив
13:27
Приморец требовал выкуп за украденный сотовый телефон
13:16
Жительнице Приморья придется ответить за уклонение от алиментов
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4090 (29) от 01 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Мамы и папы сдавали ЕГЭ
Цесаревич с татуировкой дракона
За деньгами в Страну утренней свежести
Лед потерял очарование
Корабли открыли клапаны. Сброса сточных вод…
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

В воскресенье Приморье вновь накроет снег

Температура воздуха опустится до −16 °С
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, среда, 01 марта , РИА Vladnews.

В предстоящие выходные погода в Приморье будет переменчива, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

В субботу, 4 марта, погодные условия будет определять гребень антициклона. На большей части края существенных осадков не ожидается, небольшой снег вероятен лишь на севере. Температурный фон в ночные часы составит от −5…−16 °С, в горных районах до −24 °С.

Во Владивостоке ожидается погода с переменной облачностью, без осадков. При умеренном северном ветре температура воздуха в ночные часы составит −6…−8 °С, днём потеплеет до −1…−3 °С.

В ночь на субботу на юго-западе Японского моря начнет формироваться неглубокий циклон, предполагается, что в воскресенье днём он будет смещаться на восток, северо-восток над центральной частью Японского моря. Атмосферные фронты, связанные с циклоном, пройдут вблизи южного побережья Приморья. В южной половине края повысится вероятность небольших осадков. Температурный фон существенно не изменится.

Во Владивостоке в воскресенье, 5 марта, также возможен небольшой снег. При северном ветре температура воздуха в ночные часы составит −5…−7 °С, днем −2…−4 °С.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Итоги конкурса на лучшую открытку к 30-летию совета ветеранов подвели во Владивостоке
17:32, 01 марта 2017 Итоги конкурса на лучшую открытку к 30-летию совета ветеранов подвели во Владивостоке

Представлено 162 работы

Лунный посевной календарь садовода и огородника на март 2017 год
17:21, 01 марта 2017 Лунный посевной календарь садовода и огородника на март 2017 год

Луна влияет на процесс развития растений

В Хабаровском крае найден мертвый тигр
17:08, 01 марта 2017 В Хабаровском крае найден мертвый тигр

Хищник умер от болезни

Валерия Оленич заняла место Натальи Изотовой
16:50, 01 марта 2017 Валерия Оленич заняла место Натальи Изотовой

Новый президент Приморского благотворительного фонда "Мама" рассказала о своих планах

В Приморье под прилавками нашли сотни флаконов суррогата алкоголя
16:46, 01 марта 2017 В Приморье под прилавками нашли сотни флаконов суррогата алкоголя

Объем изъятого за неделю товара - 11,6 литра

В первый день весны VIII канал подвел итоги конкурса
16:39, 01 марта 2017 В первый день весны VIII канал подвел итоги конкурса "Зимние забавы"

Победители получат приятные призы

Начавшаяся весна порадовала владивостокцев заметным потеплением
16:32, 01 марта 2017 Начавшаяся весна порадовала владивостокцев заметным потеплением

Воздух прогреется сегодня до +10 °C