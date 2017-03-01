Обновление парка городской коммунальной техники обсудили в администрации Владивостока

Делегация из Беларуси посетила столицу Приморья

Владивосток, среда, 01 марта , РИА Vladnews.

Администрацию Владивостока с рабочим визитом посетила делегация холдинга «АМКОДОР» (Республика Беларусь) во главе с генеральным директором ОАО «АМКОДОР» Валерием Иванковичем, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Делегацию встретили заместитель главы администрации – начальник управления дорог и благоустройства администрации Владивостока Леонид Вильчинский и заместитель начальника управления международных отношений и туризма администрации Владивостока Виталий Еременко.

Также в рабочей встрече принял участие руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в г. Хабаровске Александр Бобцов, который отметил, что товарооборот Беларуси с Приморский краем в 2016 году составил 13,5 миллионов долларов. Республика заинтересована в наращивании товарооборота и готова на всестороннее взаимовыгодное сотрудничество.

В ходе рабочей встречи участники обсудили перспективы обновления парка муниципальной спецтехники для санитарной очистки городских улиц и ремонта дорог.

«В этом году администрация Владивостока планирует пополнить городской автопарк машинами малой механизации для очистки тротуаров и пешеходных зон, а также несколькими единицами комбинированных дорожных машин, способных при смене навесного оборудования убирать город круглогодично», - отметил заместитель главы администрации города Леонид Вильчинский.

Кроме того, он обратил внимание, что выбрать самостоятельно поставщика спецтехники администрация города не имеет права. Закупка товаров ведётся в соответствии с федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Генеральный директор ОАО «АМКОДОР» Валерий Иванкович рассказал, что компания производит более 120 моделей дорожно-строительной, коммунальной и другой техники и рассматривает Владивосток как одного из потенциальных потребителей спецмашин и навесного оборудования мирового стандарта.