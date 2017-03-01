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Спорт

Во Владивостоке пройдет чемпионат города по сноуборду

В соревнованиях могут принять участие все желающие
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 01 марта , РИА Vladnews.

В пятницу, 3 марта, в Центре зимнего отдыха «Комета» (ул. Шевченко, 202) пройдет чемпионат Владивостока по сноуборду в дисциплине «параллельный слалом – гигант», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Мероприятие проводит Приморское региональное отделение федерации сноуборда России при поддержке администрации Владивостока.

Параллельный слалом – соревнования, в которых два участника одновременно проходят по двум рядом расположенным трассам. Постановка трасс, рельеф склона и снежный̆ покров должны соответствовать друг другу как можно более точно. Протяженность трассы на этих соревнованиях будет составлять 600 метров.

В соревнованиях могут принять участие все желающие. Уровень спортивного мастерства и вид оборудования не важны. Заезд спортсменов на базу будет осуществляться с 12 часов, построение участников в 12:30 и начало чемпионата в 13 часов. В день соревнований прием заявок осуществляться не будет. Подать заявку (ФИО, возраст, телефон) необходимо заранее на электронный адрес: primsnowboard@mail.ru.

Более подробную информацию можно узнать по телефону – 250 - 66 - 76, либо в социальной сети ВКонтакте и Instagram - @primsnowboard.

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