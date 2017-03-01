Торжественное собрание в честь Международного женского дня пройдёт во Владивостоке

На мероприятие приглашено порядка 1200 горожанок

Владивосток, среда, 01 марта , РИА Vladnews.

Женщин Владивостока поздравят с праздником Весны – завтра, 2 марта, в 14 часов в зале «Fesco-hall» (ул. Верхнепортовая, 38) пройдёт торжественное собрание, посвящённое празднованию Международного женского дня, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

На мероприятие приглашено порядка 1200 горожанок. Это женщины, внесшие вклад в развитие Владивостока. Среди них - учителя, врачи, библиотекари, юристы, воспитатели, сотрудники полиции, работники торговли, сферы бытового обслуживания и многие другие.

Для женщин подготовлена насыщенная праздничная программа. На сцену с вокальными и хореографическими номерами выйдут лучшие творческие коллективы Владивостока.