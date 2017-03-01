Хоккейными боями открыли Зимнюю Бизнес-спартакиаду Приморья

На Общекомандный кубок соревнований претендуют команды 15 компаний края

Владивосток, среда, 01 марта , РИА Vladnews.

24 февраля, в рамках VII Зимней Бизнес-спартакиады, состоялись первые соревнования по хоккею с шайбой.

Традиционно стартующая хоккейными баталиями, Бизнес-спартакиада набирает темп. Следующие соревнования состоятся 3 марта на 750-метровой трассе Центра зимнего отдыха «Комета». В этот день свое мастерство продемонстрируют горнолыжники и сноубордисты и, возможно, установят новый рекорд. Увидеть их захватывающие спуски можно будет в ярком свете иллюминации, поскольку спортивные поединки впервые состоятся в вечернее время.

- Всего во время VI Зимней Бизнес-спартакиады пройдут турниры по 10 видам спорта: хоккею с шайбой, горнолыжному спорту, сноубордингу, пулевой борьбе, бадминтону, шахматам, боулингу, мини-футболу на снегу, настольному теннису, волейболу. В соревнованиях 2017 года примут участие более 300 спортсменов-любителей, которые представляют 13 приморских компаний, - рассказывает Президент Бизнес-спартакиады Евгений Минута. – Как всегда, для них подготовлены лучшие спортивные площадки города, а судейская команда – настоящие профессионалы своего дела.

Впереди у участников – яркие впечатления и накал борьбы. По итогам соревнований в день закрытия Зимней Бизнес-спартакиады 26 марта в караоке-клубе Grammy будет назван чемпион. По традиции, победившей команде будет вручен переходящий Кубок.