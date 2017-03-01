Итоги конкурса на лучшую открытку к 30-летию совета ветеранов подвели во Владивостоке

Представлено 162 работы

Владивосток, среда, 01 марта , РИА Vladnews.

В приморской столице подвели итоги конкурса на лучшую открытку к 30-летию Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрции Владивостока. На конкурс было представлено 162 работы учеников 5-7-х классов, лучшей ветераны назвали открытку Арины Никитиной.

В конкурсе открыток приняли участие ребята из 21 школы города. Школьники сделали открытки в самых разных техниках – квиллинг, аппликация, оригами, декупаж, вышивка, флористика.

Лучшей работой жюри, в состав которого вошли представители совета ветеранов, назвало открытку воспитанницы центра дополнительного образования детей «Подросток» Арины Никитиной. Специальным призом отмечена работа ученицы школы № 59 Милены Резниченко.

Как отметили в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока, все открытки будут вручены ветеранам в ходе торжественного собрания в честь 30-летия совета ветеранов.