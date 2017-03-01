В Хабаровском крае найден мертвый тигр

Хищник умер от болезни

Владивосток, среда, 01 марта , РИА Vladnews.

20 февраля 2017 года в районе имени Лазо Хабаровского края, неподалеку от поселка Сукпай, удэгеец, возвращаясь со своего охотничьего участка по реке Чукен, на правом берегу, под скалой обнаружил тигра, который не подавал признаков жизни. Местный житель тут же сообщил о своей находке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Центр «Амурский тигр».

На место происшествия прибыли специалисты, которые изъяли труп тигра. Найденный тигр - самец амурского тигра, на вид примерно 2 года, был сильно истощен. На теле хищника специалисты не обнаружили следов насильственной смерти. Как, впрочем, и следов присутствия на месте происшествия человека. Следы самого тигра свидетельствуют о том, что он был сильно слаб и еле передвигал лапы. А сукровица в носовой и ротовой полости хищника, которую зафиксировали работающие на месте специалисты, предположительно, может говорить о том, что причиной смерти тигра могли стать внутренние повреждения организма или болезнь.

Как рассказали специалисты, в таком возрасте тигры уже живут самостоятельно, однако данный район не является благоприятным для проживания хищников.

Однозначные выводы о причине смерти молодого хищника можно будет сделать после проведения комплексной экспертизы, которую будут проводить, в том числе, специалисты Центра «Амурский тигр».

Стоит отметить, что смерть тигра без участия человека – явление редкое, но имеющее место быть. После проведения экспертизы станет достоверно известно о причинах смерти найденного хищника.