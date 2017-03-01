Знаниями с приморцами поделились специалисты ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае"

Владивосток, среда, 01 марта , РИА Vladnews.

Как не заразиться в больницах и салонах красоты, рассказали специалисты ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае", сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Когда дело доходит до больницы, где находятся сотни больных, или посещения тату-салонов, косметологических, стоматологических и других клиник есть большая вероятность инфицироваться такими заболеваниями как парентеральные вирусные гепатиты, постинъекционные и послеоперационные осложнения.

Каждый из нас должен придерживаться нескольких правил, чтобы обезопасить себя от инфекции во время обращения за медицинскими услугами.

-Все медицинские организации должны иметь лицензию на медицинскую деятельность. Удостоверьтесь, что данная медицинская организация имеет право оказывать именно ту услугу, за которой вы пришли.

-Перед проведением процедуры убедитесь, что врач или медсестра помыли руки, также можно поинтересоваться используют ли они специальные гели для мытья рук на спиртовой основе перед каждым контактом с пациентом.

-Обратите внимание, какой инструментарий используют для вас, одноразовый или многоразовый. Если многоразового использования, то он должен быть упакован в индивидуальной стерильной упаковке и открыть должны его при вас перед проведением манипуляции и так для каждого пациента. Согласно медицинским нормам, иглы и шприцы должны использоваться только один раз, не только для рядовых медицинских манипуляций, а также и для выполнения разных видов татуажа, пирсинга и для различных косметологических инъекций.

-Медицинский персонал должен использовать соответствующие средства индивидуальной защиты: перчатки, маски, халаты. Менять перчатки и проводить гигиеническую обработку рук врач или медсестра должны после каждого пациента.

-Немаловажным является и то, как проводят обработку кожных покровов пациентов при проведении инъекций, операций или взятия крови. Обработка должна проводиться с помощью спиртсодержащего антисептика, для этого используется стерильная вата, салфетки, тампоны. Например, для проведения только одной инъекции (подкожной, внутримышечной или внутривенной) медработник должен использовать минимум два ватных шарика. Одним - обработает инъекционное поле, а другим – закроет место инъекции после введения препарата.