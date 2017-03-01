В Приморье под прилавками нашли сотни флаконов суррогата алкоголя

Объем изъятого за неделю товара - 11,6 литра

Владивосток, среда, 01 марта , РИА Vladnews.

Продолжаются совместные рейдовые проверки сотрудников Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю и полицейских Приморского края по выявлению незаконной реализации непищевой спиртосодержащей продукции, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В период с 22 по 28 февраля было проверено 54 магазина и павильона, в результате обнаружена незаконная реализация спиртосодержащей непищевой продукции общим объемом 11,6 литров.

Так, в магазине села Летно-Хвалынское Спасского района продавали медицинский антисептический раствор «Этанол», концентрат для приготовления раствора для наружного применения 95%. Изъят 31 влакон.

А в магазине в поселке Новый Надеждинского района был выявлен факт хранения с целью реализации флаконов спирта этилового 95% в количестве 85 штук.

Продукция арестована, к продавцам будут применены предусмотренные законодательством санкции.