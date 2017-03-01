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Политика и экономика

Статистика: Как "качало" экономику Приморья в январе 2017 года

Данные по "взлетам" и "падениям"
Фото: Виталий Берков, РИА VladNews Фото: Виталий Берков, РИА VladNews
Владивосток, среда, 01 марта , РИА Vladnews.

В январе 2017 года промышленными предприятиями Приморского края было отгружено продукции на 18,8 миллиарда рублей. Индекс производства промышленной продукции составил 96,1% к январю 2016 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примстат.

Спад наблюдался в электроэнергетике на 14%, в добывающих отраслях на 3%. В обрабатывающих производствах отмечен рост на 2,6%.

Рост наблюдался в следующих производствах: химических веществ (в 5,4 раза), резиновых и пластмассовых изделий (в 1,8 раза), прочей неметаллической минеральной продукции (в 1,5 раза), металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий (на 45%), производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (на 40%), производстве обуви (на 32%) и текстильных изделий (на 14%), производстве пищевых продуктов (на 22%) и напитков (на 4%).

Из пищевых продуктов увеличилось производство нектаров фруктовых и овощных (в 3,3 раза), мяса и субпродуктов птицы домашней (в 1,7 раза), мясных полуфабрикатов и свинины (на 14%), масла растительного рафинированного (на 45%), молока (на 13%), рыбы и рыбопродуктов (на 5%). Снизился выпуск хлеба и хлебобулочных, кондитерских изделий,масла растительного нерафинированного, колбасных изделий, кисломолочных продуктов, крупы, минеральных вод.

Выпуск продукции сельского хозяйства составил 1,5 миллиарда рублей, что на 15% больше, чем в январе 2017 года. Рост обеспечен увеличением производства мяса на 44% и молока на 3%.

Возросло поголовье свиней на 34%, крупного рогатого скота - на 1% (в том числе коров на 0,4%), при этом снизилось поголовье птицы на 13%, овец и коз на 6%.

Основными производителями молока в январе 2017 года являлись сельскохозяйственные организации (43%), доля личных подсобных хозяйств населения составила 38%. Кроме этого, сельскохозяйственные организации были основными производителями мяса (74%) и яиц (79%). Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели произвели 19% общекраевого объема молока, 4% - мяса и 3% - яиц.

Объем работ,выполненный по виду деятельности «строительство» орга­низациями всех форм собственности, составил 1,1 миллиарда рублей, на 1% больше января 2016 года.

Введены жилые дома общей площадью 18 тысяч квадратных метров, в 2,3 раза меньше января 2016 года, из них индивидуальными застройщиками построена 1 тысяч квадратных метров жилья (6% ввода жилья по краю). Ввод жилья населением по сравнению с январем прошлого года снизился в 3,5 раза.

Объем перевозок грузов автомобильным транспортом крупных и средних организаций всех видов деятельности в январе 2017 года составил 843,9 тысяч тонн (89% к январю 2016), грузооборот – 37,1 млн. т-км (87%).

Перевезено автобусным транспортом общего пользования (без учета микропредприятий) 4,6 миллиона пассажиров (130% к январю 2016), пассажирооборот составил 81,3 млн. пасс-км (рост в 1,5 раза).

Объем услуг почтовой связи и курьерской деятельности, оказанный организациями (без субъектов малого предпринимательства) в январе 2017 года, составил 147 миллионов рублей, от деятельности в сфере телекоммуникаций – 1 626,6 миллиона рублей.

Оборот розничной торговли сложился в сумме 26,3 миллиардов рублей и в сопоставимых ценах снизился на 0,1%.

Объем оборота общественного питания составил 1,2 миллиарда. рублей (к январю 2016 – 101%).

Населению края оказано платных услуг на 10,9 миллиарда рублей (108%).

На их оплату жители края тратят четверть всех своих потребительских расходов. При этом 36% этих расходов уходит на оплату жилищно-коммунальных услуг, 16% - транспортных, 13% - телекоммуникационных, 9% - на медицинские услуги.

Объем бытовых услуг занимал в общем объеме платных 8%, их было оказано на 4% больше, чем в январе 2016 года.

Индекс потребительских цен в январе составил 100,5% к декабрю предыдущего года, что ниже, чем за аналогичный период прошлого года (100,7%).

За январь цены на наблюдаемые продовольственные товары выросли в среднем на 0,6%, на непродовольственные товары – на 0,2%. Прирост цен (тарифов) на платные услуги населению составил 0,5% к декабрю 2016 года.

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