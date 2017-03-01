Начавшаяся весна порадовала владивостокцев заметным потеплением

Воздух прогреется сегодня до +10 °C

Владивосток, среда, 01 марта , РИА Vladnews.

Весна официально пришла во Владивосток, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. Еще в минувшие сутки в крае заметно потеплело – температура воздуха превысила норму на 3-7 градусов. Днем на всей территории края воздух прогрелся до +1…+8 °C.

Владивосток уже сутки при облачной и маловетреной погоде окутан туманом. Вчера днём в краевом центре воздух прогрелся до +2…+4 °C, а сегодня утром на термометре было всего −1 °C.

Местами в Приморье сохраняются небольшие осадки, но на температурный фон они существенно не влияют — столбики термометров вновь поднимутся до отметок +2…+10 °C.

Во второй половине дня во Владивостоке туман ослабеет. Существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в разных районах города +2…+5 °C.

Завтра, 2 марта, в крае местами сохранится небольшой снег, на побережье усилится северо-западный ветер, в результате чего понизятся дневные температуры. Ближайшей ночью в континентальных районах похолодает до −12…−17 °C, на побережье −2…−7 °C.

Во Владивостоке завтра осадков не ожидается. Ветер северо-западный умеренный, со второй половины ночи и днем сильный. Температура воздуха ночью −5…−7 °C, днем −2…−4 °C.