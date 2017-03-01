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Общество

Владивостокцы увидят «Театр в главной роли»

Выставка откроется 17 марта
Фото: организаторы Фото: организаторы
Владивосток, среда, 01 марта , РИА Vladnews.

Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства и «Арт-проект ВМЕСТЕ» представляют выставку «Театр в главной роли», сообщает РИА VladNews со ссылкой на организаторов. Выставка пройдет с 17 марта по 30 апреля.

Экспозиция продемонстрирует вклад различных художников в работу над театральным образом. Центральным событием выставки станет показ широкой публике коллекции графических работ художника Георгия Тоидзе. 15 портретов звезд Большого и Мариинского театров в сценических костюмах (1971-1980) предоставлены семьей известного советского скульптора и графика. Среди них портреты первых лиц российской оперной и балетной сцены: Галины Улановой, Натальи Бессмертновой, Владимира Атлантова, Бориса Штоколова, Александра Годунова.

Также на выставке «Театр в главной роли» будут представлены редкие экспонаты из фондов Государственного центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина, Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры и частных собраний. Среди экспонатов живописные и графические работы, театральные костюмы, афиши, фотографии, эскизы костюмов и декораций к спектаклям.

Кроме того, на выставке можно будет увидеть портреты наших современниц Дианы Вишневой, Марии Александровой и Кристины Кретовой кисти Марии Суворовой. На других полотнах художницы запечатлены сцены репетиций актеров, артистов балета и оркестра.

Портреты звезд музыкального и драматического театра дополнены оригинальными костюмами и другими элементами художественного оформления спектакля. Посетители смогут не только увидеть изображения актеров в разных образах, но и рассмотреть сам сценический костюм артиста, а также процесс работы над ним, отраженный в эскизах театральных художников Александра Головина, Симона Вирсаладзе, Валерия Левенталя, Евгения Спасского и других.

«Целостный образ в таком синтетическом виде искусства, как театр, создается усилиями многих художников: режиссера, сценографа, композитора, художника по костюмам, - говорит куратор выставки, руководитель «Арт-проекта ВМЕСТЕ» Юлия Амбарцумян. - Все они говорят со зрителем через Актера и сценическое действие. В момент, когда действие остановлено, мы можем пристальнее вглядеться в те детали, которые недоступны сиюминутному восприятию».

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