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Владивостокцам расскажут о том, как выращивать овощи

План занятий
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 01 марта , РИА Vladnews.

Серия новых познавательных лекций для владивостокских дачников стартует уже в предстоящую субботу, 4 марта. Принять участие в занятиях смогут все желающие.

«Проект «Развитие овощеводства во Владивостокском городском округе» в этом году стал победителем конкурса социальных проектов и получил от администрации Владивостока финансовую поддержку на проведение серии занятий для садоводов и огородников», - подчеркнула Ирина Самусенко, заместитель начальника управления по исполнению программ по поддержке населения администрации города.

Занятия будут проходить на базе Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ул. Гоголя, 41, вход со стороны театра «Андеграунд», аудитория 2903). Начало в 14 часов.

Первый урок в школе овощеводов будет посвящен выращиванию томатов, перцев и баклажанов.

План занятий:

  • 4 марта - Томаты. Перцы и баклажаны. Сорта, адаптированные для местных условий. Агротехника выращивания. Автор лекции - кандидат сельскохозяйственных наук А.С. Корнилов;
  • 11 марта - Бобовые овощные культуры. Сорта, агротехника выращивания в открытом грунте. Автор лекции - кандидат сельскохозяйственных наук А.С. Корнилов;
  • 18 марта - Бахчевые культуры: Огурец, тыква, кабачки, патиссоны. Сорта, агротехника выращивания. Автор лекции - кандидат сельскохозяйственных наук А.С. Корнилов;
  • 25 марта - Лук. Агротехника выращивания. Сорта, рекомендованные для выращивания на юге Приморья. Автор лекции - кандидат сельскохозяйственных наук А.С. Корнилов;
  • 1 апреля - Лучшие предшественники и схемы чередования культур в условиях юга Приморского края. Автор лекции - кандидат сельскохозяйственных наук Н.А. Сакара;
  • 8 апреля - Картофель. Рекомендуемые сорта для юга Приморья. Автор лекции - кандидат сельскохозяйственных наук Н.А. Сакара;
  • 15 апреля - Свёкла, морковь и другие корнеплодные овощи. Сорта, рекомендованные для выращивания на юге Приморья. Агротехника выращивания. Автор лекции - доктор сельскохозяйственных наук Ю.Г. Михеев;
  • 22 апреля - Вредители и болезни овощных культур и картофеля в условиях Приморского края: особенности распространения и способы защиты растений. И.А. Ванюшкина.
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