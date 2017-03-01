Владивостокцам расскажут о том, как выращивать овощи

Серия новых познавательных лекций для владивостокских дачников стартует уже в предстоящую субботу, 4 марта. Принять участие в занятиях смогут все желающие.
«Проект «Развитие овощеводства во Владивостокском городском округе» в этом году стал победителем конкурса социальных проектов и получил от администрации Владивостока финансовую поддержку на проведение серии занятий для садоводов и огородников», - подчеркнула Ирина Самусенко, заместитель начальника управления по исполнению программ по поддержке населения администрации города.
Занятия будут проходить на базе Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ул. Гоголя, 41, вход со стороны театра «Андеграунд», аудитория 2903). Начало в 14 часов.
Первый урок в школе овощеводов будет посвящен выращиванию томатов, перцев и баклажанов.
План занятий:
- 4 марта - Томаты. Перцы и баклажаны. Сорта, адаптированные для местных условий. Агротехника выращивания. Автор лекции - кандидат сельскохозяйственных наук А.С. Корнилов;
- 11 марта - Бобовые овощные культуры. Сорта, агротехника выращивания в открытом грунте. Автор лекции - кандидат сельскохозяйственных наук А.С. Корнилов;
- 18 марта - Бахчевые культуры: Огурец, тыква, кабачки, патиссоны. Сорта, агротехника выращивания. Автор лекции - кандидат сельскохозяйственных наук А.С. Корнилов;
- 25 марта - Лук. Агротехника выращивания. Сорта, рекомендованные для выращивания на юге Приморья. Автор лекции - кандидат сельскохозяйственных наук А.С. Корнилов;
- 1 апреля - Лучшие предшественники и схемы чередования культур в условиях юга Приморского края. Автор лекции - кандидат сельскохозяйственных наук Н.А. Сакара;
- 8 апреля - Картофель. Рекомендуемые сорта для юга Приморья. Автор лекции - кандидат сельскохозяйственных наук Н.А. Сакара;
- 15 апреля - Свёкла, морковь и другие корнеплодные овощи. Сорта, рекомендованные для выращивания на юге Приморья. Агротехника выращивания. Автор лекции - доктор сельскохозяйственных наук Ю.Г. Михеев;
- 22 апреля - Вредители и болезни овощных культур и картофеля в условиях Приморского края: особенности распространения и способы защиты растений. И.А. Ванюшкина.