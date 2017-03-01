Владивостокцам расскажут о том, как выращивать овощи

План занятий

Владивосток, среда, 01 марта , РИА Vladnews.

Серия новых познавательных лекций для владивостокских дачников стартует уже в предстоящую субботу, 4 марта. Принять участие в занятиях смогут все желающие.

«Проект «Развитие овощеводства во Владивостокском городском округе» в этом году стал победителем конкурса социальных проектов и получил от администрации Владивостока финансовую поддержку на проведение серии занятий для садоводов и огородников», - подчеркнула Ирина Самусенко, заместитель начальника управления по исполнению программ по поддержке населения администрации города.

Занятия будут проходить на базе Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ул. Гоголя, 41, вход со стороны театра «Андеграунд», аудитория 2903). Начало в 14 часов.

Первый урок в школе овощеводов будет посвящен выращиванию томатов, перцев и баклажанов.

План занятий: