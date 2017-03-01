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Из-за аварии в Забайкалье «встал» ​Транссиб

Разрушено около 800 метров пути, остановлены пассажирские поезда
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 01 марта , РИА Vladnews.

На перегоне Атамановка — Кручина в Читинском районе Забайкальского края произошел сход 20 вагонов с углем, в результате чего задержаны пассажирские поезда, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СРЦ.

Из-за сходов вагонов никто не пострадал. Однако в результате аварии разрушено 800 метров пути в обоих направлениях и три контактных опоры электросети. С путей убраны все 25 вагонов за габарит путей, произведена очистка путей от угля, установлена 1 опора (всего 3), проводится восстановление четного пути (восстановлено 75 метров).

Транзитные пассажиры, находящиеся на станции Чита-2 посажены во вновь сформированный поезд №43.

На место происшествия находятся оперативная группа ГУ МЧС России по Забайкальскому краю и ремонтные бригады.

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