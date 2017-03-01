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Общество

Лунный посевной календарь садовода и огородника на март 2017 год

Луна влияет на процесс развития растений
Фото: abinform.ru Фото: abinform.ru
Владивосток, среда, 01 марта , РИА Vladnews.

Лунный посевной календарь садовода и огородника на март 2017 года позволит правильно выбрать дни на посевных и посадочных работ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Уже давно доказано, что Луна оказывает влияние на многие процессы, происходящие в природе Земли. Влияет она и на процесс развития растений. Так, растущая Луна способствует росту растений, а значит, в дни растущей Луны лучше заниматься посевом растений. В период убывающей Луны активно растут корнеплоды. На новолуние, полнолуния, во время лунных и солнечных затмений лучше не заниматься дачными работами. Удобрения принесут максимальную пользу, если вносить их в грунт в третью и четвертую фазу Луны.

Посадку, подкормку, высадку и пересадку растений следует проводить в период, когда Луна будет в плодородных знаках: Козерогах, Рыбе, Раке и Скорпионе. Хорошо также заниматься дачными работами в дни, когда Луна пребывает в Близнецах, Водолее, Льве и Весах.

В дни, когда Луна находится в Деве, Стрельце и Овне, лучше не заниматься посевом, поскольку схожесть семян в такие дни будет плохой.

Конечно, разработать максимально правильный график огородных и садовых работ с учетом всех этих факторов довольно сложно. Но специалисты составили календарь садовода и огородника на март 2017 год, воспользовавшись которым можно повысить урожайность. 

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