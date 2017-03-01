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Авария в Приморье отправила одного из участников движения в реанимацию

Обстоятельства случившегося выясняются
Фото: ussurmedia.ru Фото: ussurmedia.ru
Владивосток, среда, 01 марта , РИА Vladnews.

Серьезное ДТП произошло в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на UssurMedia.

Инцидент случился в городе Уссурийске, в районе улицы Ленинградская. Участниками аварии стали три автомобиля, один из которых грузовой. Как стало известно, причиной ДТП стало нежелание уступить дорогу. 

Водитель грузового автомобиля при повороте не уступил дорогу легковому автомобилю марки Toyota Wish. Последний от удара протаранил еще один авто марки Toyota Ipsum, который в это время планировал выехать со второстепенной дороги и ожидал подходящий момент для безопасного совершения маневра. 

Известно, что за рулем грузовика находился мужчина в овзрасте 73 года, который на данный момент в тяжелом состоянии находится в местной реанимации. Водителю автомобиля марки Toyota Wish. медработники оказали первую необходимую помощь на месте. О судьбе водителя Toyota Ipsum ничего неизвестно.

В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться специалистам. 

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