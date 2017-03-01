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Людям важно соблюдать режим сна, - ученые

От биологических ритмов зависит здоровье человека
Фото: из открытых источников Фото: из открытых источников
Владивосток, среда, 01 марта , РИА Vladnews.

Специалисты в ходе исследования выяснили, почему людям необходимо соблюдать режим дня и ночи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.

Специалисты провели исследование, которое показало, что из-за сбоя в биологических часах ускоряются процессы старения. Также эксперты открыли 25 генов, которые напрямую связаны с биологическими ритмами. Также было установлено, что их выработка особенно динамично происходит во время стрессов, а также в конце жизни человека.

По словам ученых, углубленное изучение деятельности открытых недавно генов в будущем может позволить эффективнее бороться с онкологическими заболеваниями. Достаточно будет ввести человека в искусственный сон, и разрушающие процессы в клетках приостановятся, что даст медикам больше времени на изучение опухолей.

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