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Общество

Приморские школьники нашли применение морскому мусору

Участники мероприятия получили грамоты и памятные подарки
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, среда, 01 марта , РИА Vladnews.

В Приморье прошли мастер-классы по изготовлению художественных поделок из морских отходов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.  Мероприятие организовано в рамках объявленного Президентом Российской Федерации Года экологии.

Перед началом практических занятий ребятам прочитали лекции об актуальности вопроса загрязнения морей отходами и принимаемых мерах по его решению как в России, так и за рубежом. В свою очередь, юные экологи поделились своим взглядами на решение проблемы.

Для изготовления поделок использовались морские отходы, собранные в прошлом году.

«Одна из основных целей данного мероприятия – повышение экологической культуры жителей края, осознание ими необходимости охраны окружающей среды моря и стимулирование деятельности, направленной на решение задач в этой сфере», – подчеркнули в департаменте.

Помимо положительных эмоций и новых знаний о мировом океане, экологических особенностях родного Приморья, участники мастер-классов получили грамоты и памятные подарки от организаторов.

Подчеркнуто, что данное мероприятие является продолжением и расширением масштабов международного проекта по мониторингу загрязненности побережий Северо-Западной части Тихого океана морскими отходами искусственного происхождения, осуществляемой в рамках подкомиссии по экологии Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии.

В проекте активное участие принимают общеобразовательные учреждения и общественные организации из прибрежных муниципальных образований Приморского края, а также из других регионов Японии, Китая и Республики Корея.

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