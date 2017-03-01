В Приморье водитель автобуса пренебрег указаниям ГИБДД

ТС отправлено на арестплощадку

Владивосток, среда, 01 марта , РИА Vladnews.

Госавтоинспектором ОГИБДД отдела МВД России по городу Артему выявлен факт перевозки пассажиров на маршрутном автобусе, не отвечающем требованиям безопасности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки маршрутный автобус. Как оказалось, ТС вышло на линию с техническими неисправностями. Водителю выдано предписание о запрете выхода на линию до устранения неполадок. Также он был предупрежден об уголовной ответственности.

В ходе рейдовых мероприятий нарушитель вновь попал в поле зрения сотрудников полиции. Установлено, что 32-летний водитель требование госавтоинспектора проигнорировал и продолжил перевозить пассажиров на неисправном автобусе, подвергая опасности их жизни и здоровье.

Следователем следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса Российской Федерации (выполнение или оказание услуг, не отвечающих требованию безопасности).

Санкция данной статьи предусматривает ответственность в виде штрафа в размере до трехсот тысяч рублей, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до двух лет.

Транспортное средство поставлено на стоянку временного задержания.