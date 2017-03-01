За угон автомобиля приморцу дадут реальный срок

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, среда, 01 марта , РИА Vladnews.

В дежурную часть отдела полиции №2 УМВД России по городу Владивостоку (Первомайский район) поступило сообщение жителя краевого центра, который рассказал, что неизвестные путем свободного доступа похитили его автомобиль Toyota Brevis. Ущерб, причиненный потерпевшему, составил 400 тысяч рублей.

Мужчина оставил ключи от своего автомобиля на столике в кафе. Воспользовавшись моментом, 25-летний приморец завладел ключами от транспортного средства и угнал автомобиль. В отделе полиции молодой человек дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Полицейские проверяют причастность подозреваемого к ранее совершенным преступлениям.