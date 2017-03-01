Бывший мэр Арсеньева - о нынешнем: 14:25, 01 марта Бывший мэр Арсеньева - о нынешнем: "Я предупреждал его, что город сложный" (Эксклюзив)
Авария в Приморье отправила одного из участников движения в реанимацию 13:48, 01 марта Авария в Приморье отправила одного из участников движения в реанимацию (Фото)
Приближенный губернатора Приморья считает условия своего содержания в СИЗО пыточными 13:31, 01 марта Приближенный губернатора Приморья считает условия своего содержания в СИЗО пыточными (Эксклюзив)
Новостная лента
Март, 01 среда
16:24
Петербуржец просит помощи у жителей Владивостока в поиске своей матери Эксклюзив
16:24
Глава Приморья Миклушевский упал до последнего места в национальном рейтинге губернаторов
16:24
Депутат из Владивостока: Я умру, но дойду до конца Эксклюзив
16:14
Статистика: Как "качало" экономику Приморья в январе 2017 года
16:09
Хоккейными боями открыли Зимнюю Бизнес-спартакиаду Приморья Фото
15:49
Владивостокцы увидят «Театр в главной роли» Фото
15:35
Владивостокцам расскажут о том, как выращивать овощи
15:24
Из-за аварии в Забайкалье «встал» ​Транссиб
15:13
За угон автомобиля приморцу дадут реальный срок
15:02
Людям важно соблюдать режим сна, - ученые
14:48
Приморские школьники нашли применение морскому мусору Фото
14:37
Во Владивостоке досрочно возобновлено теплоснабжение
14:26
В Приморье водитель автобуса пренебрег указаниями ГИБДД
14:25
Бывший мэр Арсеньева - о нынешнем: "Я предупреждал его, что город сложный" Эксклюзив
14:15
Владивостокцы встречают весну Видео
13:59
Рак «косит» молодежь, - ученые
13:48
Авария в Приморье отправила одного из участников движения в реанимацию Фото
13:37
Во Владивостоке спортсмены испытывают уникальный костюм с технологией захвата движения Видео
13:31
Приближенный губернатора Приморья считает условия своего содержания в СИЗО пыточными Эксклюзив
13:27
Приморец требовал выкуп за украденный сотовый телефон
13:16
Жительнице Приморья придется ответить за уклонение от алиментов
13:05
В пригороде Владивостока горит частный дом Фото и Видео
13:05
Март в Приморье будет снежным, - синоптики
12:53
В Приморье произошло серьезное ДТП Видео
12:42
Молодежный ресурсный центр начинает прием заявок на участие в конференции «Перекрестки возможностей»
12:38
Шоу «Ледниковый период» переносится на 18 марта 2017 года
12:31
На чердак Владивостокского ГУМа пускают гостей Видео
12:16
Из-за гриппа школьников Владивостока отпустили на внеплановые каникулы
12:05
Пьяный подросток жестоко убил своего отца в Приморье
12:00
Выиграй 100 дней фитнеса за репост
11:53
В суде по делу охранников Пушкарева допросят дополнительного свидетеля Эксклюзив
11:47
Владивостокский водитель отправил девушку в больницу Эксклюзив
11:26
Из горящего дома в Приморье спасли двух человек
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4090 (29) от 01 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Мамы и папы сдавали ЕГЭ
Цесаревич с татуировкой дракона
За деньгами в Страну утренней свежести
Лед потерял очарование
Корабли открыли клапаны. Сброса сточных вод…
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Происшествия

За угон автомобиля приморцу дадут реальный срок

Обстоятельства случившегося выясняются
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 01 марта , РИА Vladnews.

В дежурную часть отдела полиции №2 УМВД России по городу Владивостоку (Первомайский район) поступило сообщение жителя краевого центра, который рассказал, что неизвестные путем свободного доступа похитили его автомобиль Toyota Brevis. Ущерб, причиненный потерпевшему, составил 400 тысяч рублей.

Мужчина оставил ключи от своего автомобиля на столике в кафе. Воспользовавшись моментом, 25-летний приморец завладел ключами от транспортного средства и угнал автомобиль. В отделе полиции молодой человек дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Полицейские проверяют причастность подозреваемого к ранее совершенным преступлениям.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Во Владивостоке досрочно возобновлено теплоснабжение
14:37, 01 марта 2017 Во Владивостоке досрочно возобновлено теплоснабжение

Работы по восстановлению продолжаются

В Приморье водитель автобуса пренебрег указаниями ГИБДД
14:26, 01 марта 2017 В Приморье водитель автобуса пренебрег указаниями ГИБДД

ТС отправлено на арестплощадку

Авария в Приморье отправила одного из участников движения в реанимацию
13:48, 01 марта 2017 Авария в Приморье отправила одного из участников движения в реанимацию

Обстоятельства случившегося выясняются

Приморец требовал выкуп за украденный сотовый телефон
13:27, 01 марта 2017 Приморец требовал выкуп за украденный сотовый телефон

Злоумышленник задержан

В пригороде Владивостока горит частный дом
13:05, 01 марта 2017 В пригороде Владивостока горит частный дом

Огнеборцы уже прибыли на место происшествия

В Приморье произошло серьезное ДТП
12:53, 01 марта 2017 В Приморье произошло серьезное ДТП

Авария собрала внушительный затор

Пьяный подросток жестоко убил своего отца в Приморье
12:05, 01 марта 2017 Пьяный подросток жестоко убил своего отца в Приморье

Уголовное дело направлено в суд