Рак «косит» молодежь, - ученые

Опасной болезни подвержены люди в возрасте от 20 до 40 лет

Владивосток, среда, 01 марта , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования выяснили, что молодежь в несколько раз чаще стала страдать от онкологических заболеваний, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Journal of the National Cancer Institute. Чаще подвержены люди в возрасте от 20 до 40 лет.

По словам специалистов, в настоящее время уровень возникновения онкологии вернулся к тому, что был в конце 19 века. А это может стать причиной того, что в недалеком будущем у всего человечества могут быть серьезные проблемы со здоровьем.

Стоит отметить, что за последние несколько лет заболеваемость раком среди молодежи растет. Самыми распространенными формами являются рак толстоного кишечника и рак прямой кишки.

По словам ученых, сегодняшний день вероятность развития рака толстой кишки удвоилась, а опасность развития рака прямой кишки увеличилась в четыре раза для молодежи в возрасте от 20 до 40 лет. Причина появления столь неутешительной тенденции пока до конца не ясна и объяснения медики дают самые различные: от неправильного питания и снижения уровня физической активности до плохой экологии.