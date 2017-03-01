Приморец требовал выкуп за украденный сотовый телефон

Злоумышленник задержан

Владивосток, среда, 01 марта , РИА Vladnews.

В дежурную часть отдела МВД России по Ханкайскому району обратилась 38-летняя жительница районного центра, которая рассказала о хищении у нее сотового телефона с картой памяти емкостью на сумму свыше 6 тысяч рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью.

Мужчина 22 лет, который три дня назад освободился из мест не столь отдаленных, похитил телефон женщины из диспетчерской таксомоторной компании. После того, как женщина обнаружила пропажу телефона, она решила позвонить "самой же себе" с рабочего аппарата. На том конце провода она услышала голос незнакомого парня, который потребовал за возвращение средства связи вознаграждение в размере 4 тысяч рублей. Потерпевшая незамедлительно обратилась за помощью в полицию. Злоумышленника задержали.

В отделе полиции подозреваемый дал признательные показания. Похищенный телефон изъят.

Следователем отдела МВД России по Ханкайскому району возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.