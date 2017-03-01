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Культура

Шоу «Ледниковый период» переносится на 18 марта 2017 года.

Фигуристы Ильи Авербуха уступят лёд Хоккейному клубу "Адмирал" 4 марта 2017 года
Владивосток, среда, 01 марта , РИА Vladnews.

Ровно на две недели позже в КСК "Фетисов Арена" выступят звезды шоу «Ледниковый период» Ильи Авербуха.

В январе 2017 года был дан старт новому гастрольному туру «Ледниковый период», который за три месяца охватит 40 городов России и зарубежья. Илья Авербух придумал для поклонников фигурного катания новую оригинальную постановку с потрясающей музыкой и яркими костюмами.

18 марта на лед «Фетисов Арены» выйдут уже полюбившиеся приморскому зрителю чемпионы: Алексей Ягудин, Татьяна Навка, Максим Маринин, Мария Петрова и многие другие. В паре с Алексеем Тихоновым выступит заслуженная артистка России, двукратный лауреат премии "Ника" – актриса театра и кино Дарья Мороз. Повилас Ванагас выйдет на лед вместе с Евгенией Крегже, Роман Костомаров - с Анжеликой Кашириной, а Татьяна Тотьмянина – с Михаилом Гавриловым.

Билеты, купленные на 4 марта, действительны 18 марта. Менять не нужно.

Если у вас уже есть планы на 18 марта, билеты можно вернуть в кассах, где они были приобретены, до 5 марта 2017 года.

Начало шоу в 19.00

Возрастное ограничение 12+

Запуск зрителей за час до мероприятия

Приобрести билеты на выступление самых именитых и титулованных звезд фигурного катания и участников телепроекта можно в кассах «Фетисов Арены» и ДАЛЬПАРТЕР, в офисе TYSA.ru и на сайте города VL.RU

Телефон для справок: 8(423)272-00-00, 8(423)230-33-14

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