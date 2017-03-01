Жительнице Приморья придется ответить за уклонение от алиментов

Назначено наказание в виде 20 часов обязательных работ

Владивосток, среда, 01 марта , РИА Vladnews.

Жительница Октябрьского района Приморья отработает 20 часов в наказание за невыплату алиментов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморью.

В соответствии с судебным решением женщина обязана перечислять 1/3 от всех видов дохода в пользу несовершеннолетних детей. О том, что в отношении нее в отделе судебных приставов по Октябрьскому району возбуждено исполнительное производство, гражданка была извещена, также должнице был разъяснен порядок ежемесячных выплат и последствия неуплаты алиментов.

Однако в течение двух месяцев с момента возбуждения исполнительного производства жительница Приморья не предприняла никаких действий, направленных на выплату денежных средств в пользу своих детей. В связи с этим, в отношении неплательщицы был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде обязательных работ на срок до 150 часов либо административный арест на срок от 10 до 15 суток. Материалы административного дела были направлены в суд.

В судебном заседании женщина свою вину признала. Ей было назначено наказание в виде 20 часов обязательных работ.