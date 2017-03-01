Март в Приморье будет снежным, - синоптики

Температура воздуха составит −2…−7 °C

Владивосток, среда, 01 марта , РИА Vladnews.

В Приморье официально наступила весна, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. Сегодня температура воздуха заметно повысится на 8-11 градусов.

Однако устойчивой погоды пока ждать не стоит, так как традиционно переход на повышения температуры во Владивостоке происходит обычно 25–28 марта, на остальной территории — 29–31 марта.

В марте увеличивается число дней с осадками, а общее количество осадков за месяц достигает 25–35 мм, в западных районах — 12–20 мм. Осадки выпадают преимущественно в виде снега, но в отдельные годы наблюдаются смешанные осадки и дождь, гололёдные явления.

По прогнозам синоптиков, в этом году средняя месячная температура воздуха в марте составит −2…−7 °C, что на 1,5 градуса выше средних многолетних значений. Осадков за месяц выпадет больше среднего многолетнего количества.