Молодежный ресурсный центр начинает прием заявок на участие в конференции «Перекрестки возможностей»

Прием заявок на участие начинается 1 марта.

Владивосток, среда, 01 марта , РИА Vladnews.

5 апреля 2017 года во Владивостоке впервые состоится конференция для несовершеннолетних «Перекрестки возможностей», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Конференция «Перекрестки возможностей» пройдет в рамках муниципальной программы «“Молодежь – Владивостоку” на 2014-2019 годы». При поддержке управления по делам молодежи и управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города ее организует МКУ «Молодежный ресурсный центр».

Основные задачи мероприятия – пропаганда здорового образа жизни, формирование осознанного отрицательного отношения к употреблению психоактивных веществ.

«Приглашаем принять участие в конференции как слушателей, так и докладчиков - педагогов и школьников в возрасте от 14 до 18 лет, – рассказал директор МКУ «Молодежный ресурсный центр» Андрей Волков. – Во время конференции планируем обсудить полученный опыт при организации мероприятий по профилактике употребления психоактивных веществ. Также рассмотрим такие вопросы, как отношение молодежи к проблеме наркомании, роль СМИ и органов школьного самоуправления в профилактике наркозависимости и многое другое».

После проведения конференции организаторы планируют издать для дальнейшего использования электронный сборник лучших представленных здесь проектов.

Как рассказали в МРЦ, заявки от слушателей и докладчиков принимаются до 31 марта (включительно) в отделе проектов и программ МКУ «Молодежный ресурсный центр» по электронной почте: skrobova.ksenia@yandex.ru. От одного учреждения принимаются не более двух заявок. Уточнить информацию можно также по телефону: 222-22-94, Харлан Ксения Васильевна.