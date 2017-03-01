Выиграй 100 дней фитнеса за репост

На подходе активный строительный сезон, а это означает, что пора привести себя в форму. Компания по производству и реализации бетона Трилитон проводит конкурс репостов, сообщает РИА VladNews.
Приз – безлимитная карта в Фитнес-клуб Fangym на 100 дней. Каждый участник получит свой порядковый номер, после того, как выполнит следующие условия
конкурса:
1. Нужно быть подписанным на Instagram Трилитона (www.instagram.com/triliton_vl/) и Фитнес-клуба Fangym (www.instagram.com/fangym_vl/).
2. Сделать ПОЛНЫЙ репост новости (картинка +текст+хэштег).
3. Обязательно под конкурсной записью в комментариях поставить «+». Это будет подтверждать, что вы участвуете в конкурсе.
4. Открыть свой профиль на все время конкурса.
Итоги конкурса будут подведены 15 марта.