Выиграй 100 дней фитнеса за репост

Трилитон проводит конкурс

Владивосток, среда, 01 марта , РИА Vladnews.

На подходе активный строительный сезон, а это означает, что пора привести себя в форму. Компания по производству и реализации бетона Трилитон проводит конкурс репостов, сообщает РИА VladNews.

Приз – безлимитная карта в Фитнес-клуб Fangym на 100 дней. Каждый участник получит свой порядковый номер, после того, как выполнит следующие условия

конкурса:

1. Нужно быть подписанным на Instagram Трилитона (www.instagram.com/triliton_vl/) и Фитнес-клуба Fangym (www.instagram.com/fangym_vl/).

2. Сделать ПОЛНЫЙ репост новости (картинка +текст+хэштег).

3. Обязательно под конкурсной записью в комментариях поставить «+». Это будет подтверждать, что вы участвуете в конкурсе.

4. Открыть свой профиль на все время конкурса.

Итоги конкурса будут подведены 15 марта.