Из-за гриппа школьников Владивостока отпустили на внеплановые каникулы

Более 1,4 тысячи человек обследованы на наличие вируса гриппа

Владивосток, среда, 01 марта , РИА Vladnews.

Во Владивостоке заболеваемость гриппом регистрируется выше эпидемического порога на 1,7 %, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

Так, по итогам минувшей недели в краевом центре была частично приостановлена деятельность трех групп в трех детских садах. На внеплановые каникулы ушли школьники 36 классов в 14 школах Владивостока.

Стоит отметить, что с начала эпидсезона более 1,4 тысячи человек обследованы на наличие вируса гриппа. По результатам лабораторных данных с начала холодов РНК вируса гриппа А(H3N2) обнаружены в 279 случаях (19,3%), РНК вируса гриппа В – в 63 случаях (2,9%), РНК вируса гриппа A(H1N1) pdm09 – в трех случаях.

Специалисты напоминают, что ни в коем случае не следует заниматься самолечением.